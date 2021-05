Homem atropela duas pessoas e foge no Seixal

Duas pessoas foram atropeladas, uma delas com ferimentos graves, ao final da tarde deste sábado na estrada da Ponta dos Corvos, no Seixal. O condutor da viatura, que estava acompanhado de mais duas pessoas, fugiu do local, apurou o CM junto do comandante Diogo Vieira Branco, da Polícia Marítima, que tomou conta da ocorrência e está a investigar.

De acordo com a Proteção Civil, o atropelamento ocorreu pelas 18h35 e as duas vítimas foram socorridas pelo INEM e pelos bombeiros da Amora e transportadas ao hospital.

O comandante Vieira Branco adiantou ainda que o carro usado no atropelamento foi apreendido pela Polícia Marítima, desconhecendo-se se o condutor e restantes ocupantes fugiram a pé ou noutra viatura.

A Ponta dos Corvos é uma área utilizada como zona balnear, embora não esteja concessionada ou vigiada.