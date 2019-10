Um homem de 38 anos foi acusado pelo Ministério Público do homicídio qualificado do empresário José Fábrica, que atropelou com a carrinha da vítima quando o furtava, em março, em Torres Novas.O seu comparsa, Tiago Alves, 21 anos, foi acusado apenas de furtos. O mais velho está agora em preventiva.Tiago foi apanhado em março por dezenas de furtos e abalroamento da PSP. Esteve preso, mas já foi libertado.