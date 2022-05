Um menino de 11 anos foi atropelado por um carro, na manhã desta terça-feira, na Avenida Sá Carneiro, em Valença, no distrito de Viana do Castelo. O condutor do veículo, um homem de 31 anos, colocou-se de imediato em fuga após o incidente, mas, mais tarde, acabou por ser intercetado pela Guarda Nacional Republicana junto à sua residência.





O alerta foi dado pelas 08h30 e os Bombeiros de Valença, com o apoio de uma ambulância de suporte imediato de vida, foram encaminhados para o local. Ao que o CM conseguiu apurar junto dos bombeiros, o atropelamento ocorreu mesmo em frente ao Campo da Feira de Valença. A criança sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo.