Homem baleado na Amadora era traficante e acabou detido

Em julho do ano passado a PSP socorreu-o em casa, na Cova da Moura, Amadora, após ter sido baleado no peito. Terça-feira, o homem de 29 anos acabou detido por tráfico de droga.É que há sete meses, junto ao ferido, os agentes encontraram "vários quilos de haxixe", anunciou esta quarta-feira a PSP. Esta polícia iniciou uma investigação por tráfico de droga, tendo a tentativa de homicídio ficado na alçada da PJ.Agora, equipas da PSP irromperam pela casa do suspeito para cumprir um mandado de busca e outro de detenção. Presente a juiz, o homem ficou em prisão preventiva.