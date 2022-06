Um homem de 28 anos foi esta terça-feira de madrugada baleado na coxa direita, após ter resistido a dois assaltantes que o abordaram numa rua do Bairro da Cova da Moura, na Amadora, apurou oA vítima queixou-se à PSP de que estava a andar no cruzamento da Rua Principal com a Rua do Chafariz quando foi abordada pelos dois ladrões. Resistiu-lhes e um deles acabou por sacar de uma pistola e atingir a vítima na coxa. O homem foi para o hospital. A PJ investiga.