Uma rixa à porta de um bar da Quinta da Princesa, no Seixal, na madrugada desta terça-feira, terminou a tiro e com um homem de 34 anos morto. Euclides Rocha, atingido com duas balas, foi a quinta vítima mortal de episódios violentos em espaços ou nas imediações de estabelecimentos de diversão noturna de norte a sul do País (ver apoios) nos últimos nove dias de maio.









Ver comentários