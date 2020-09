Homem baleado nas pernas a partir de carro em andamento

Dois homens num carro em andamento balearam outro ao final da manhã de esta segunda-feira na Madorna, São Domingo de Rana, no concelho de Cascais.A vítima, de 40 anos, foi atingida com tiros numa perna e teve de ser hospitalizada.O carro ocorreu pelas 11h40, na praceta General Norton de Matos. O homem – conhecido na zona e das autoridades policiais – estava na via pública quando, sem qualquer aviso, foi atingido.A dupla pôs-se em fuga e estava esta segunda-feira a ser procurada pelas autoridades policiais.