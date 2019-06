Homem armado barrica-se em casa em Palmela. Mulher e filha conseguem escapar

Um homem encontra-se barricado na própria casa, esta terça-feira, na Quinta do Anjo, em Palmela, Setúbal.Segundo fonte oficial da GNR de Setúbal, as autoridades foram chamadas cerca das 15h00 para uma ocorrência de violência doméstica.Quando chegaram ao local, as autoridades perceberam que o homem, que sofre de problemas psíquicos, se encontra sozinho, e armado, dentro da habitação.No entanto, numa primeira fase, também a mulher e uma filha, com cerca de 14 anos, se encontravam dentro de casa, feitas como reféns pelo homem armado. Ainda não se sabe de que forma conseguiram sair estas duas pessoas da habitação.As autoridades estão, neste momento, em conversações e negociações com o homem a fim de este sair da habitação.O filho mais velho do homem está incluído na estratégia da GNR para convencer o homem a largar a arma e a sair da casa.Em atualização