Homem batia na ex-mulher e acusava-a de traição

Um homem, de 40 anos, foi detido pela GNR, em Lousada, por violência doméstica. A detenção aconteceu na quarta-feira, no âmbito de uma investigação do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel.



Segundo a GNR, o agressor tinha várias discussões com a vítima, de 37 anos, com quem esteve casado 18 anos. Estavam divorciados desde 2010, mas já durante o casamento, a vítima era acusada de infidelidade e agredida, na presença de dois filhos menores.





Em muitas das agressões, ficou com vários hematomas no corpo, mas nunca foi ao hospital por medo e vergonha. Além disso, segundo a GNR, esta mulher era "vítima de ameaças agravadas, com recurso a armas de fogo".Durante a investigação, os militares apuraram que o homem tinha comprado armas de ar comprimido que foram alteradas para armas de fogo. Nesse sentido, foi feita uma busca domiciliária e apreendidas três armas de fogo proibidas.

Presente ao Tribunal de Penafiel, esta quinta-feira, ficou proibido de contactar com a vítima, não se podendo aproximar dela num raio de 500 metros e será controlado por pulseira eletrónica. O juiz ordenou ainda apresentações semanais no posto policial da sua área de residência.