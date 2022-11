Homem brutalmente agredido por se recusar a lavar roupa de jovem de 27 anos

Um jovem de 27 anos agrediu dois vizinhos na Quinta do Anjo, em Palmela. O agressor exigiu que lhe lavassem a roupa."Queria que lhe lavasse a roupa, mas nem tenho máquina de lavar". A vítima, de 51 anos, foi brutalmente agredida com uma barra de ferro na zona do abdómen, tendo sido transportado para o hospital onde esteve internado durante vários dias.Um outro vizinho veio em socorro da vítima, mas também acabou agredido.Segundo apurou o, a vítima de 51 anos foi entretanto ameaçada pelo pai do jovem.O agressor já foi presente a juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva.