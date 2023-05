Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa por ter ateado fogo a um quarto de uma casa situada nas imediações do cemitério do Alto de São João. O suspeito, que estava em liberdade condicional, agiu como vingança de um rival com quem já tinha trocado agressões, mas acabou por não ferir ninguém.









