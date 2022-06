As marcas das agressões no corpo de Assunção Correia, de 78 anos, sobretudo no pescoço e na cabeça, deixavam poucas dúvidas à investigação de que se tratava de um homicídio. Agora, o relatório da autópsia vem confirmar todas as suspeitas: a idosa foi agredida com extrema violência e não resistiu aos múltiplos ferimentos.









