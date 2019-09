Um homem de 55 anos está internado no Hospital S. João, no Porto, com a bactéria legionella.A unidade de saúde confirmou aoque o doente "encontra-se clinicamente bem" e o caso foi "oportunamente comunicado à autoridade de saúde pública".O doente, morador em Vila Nova de Gaia, foi internado no sábado. A família suspeita da falta de manutenção dos aparelhos de ar condicionado no local de trabalho do doente, no mesmo concelho.