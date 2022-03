Um designer gráfico, de 30 anos, que estava acusado de 32 crimes de abuso sexual de crianças, foi esta quarta-feira condenado pelo Tribunal de Braga a três anos e dois meses de prisão, com pena suspensa por igual período, e ao pagamento de uma indemnização de 9300 euros às 18 vítimas.





O tribunal deu como provada a prática de 19 dos 32 crimes, referindo que, em várias escolas e jardins de infância dos concelhos de Braga e de Barcelos, o homem exibiu o pénis e chegou mesmo a masturbar-se, causando “grande perturbação” às crianças, que se encontravam no recreio.

Os crimes ocorreram entre 2018 e 2019 e o designer foi reconhecido porque, perante as queixas das crianças, algumas mães realizaram uma espera e apanharam-no nas proximidades de escolas nas Enguardas, em Braga, e em Creixomil, no concelho de Barcelos.





Ao reconhecer o exibicionista, as mães perseguiram-no com o intuito de fazerem justiça pelas próprias mãos, e, antes de fugir, o designer enfrentou-as e provocou-as, o que o tribunal entendeu como a confirmação de que “o arguido agiu com dolo”.