Homem confessa homicídio à PJ de Braga mas não fala em tribunal

Ricardo Dias terá sido o autor dos disparos fatais para Augusto Durães e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

Por Fátima Vilaça | 15:03

Ricardo Dias confessou à Polícia Judiciária de Braga ter sido o autor dos disparos fatais para Augusto Durães, na madrugada de domingo, em Arco de Baúlhe, Cabeceiras de Basto.



Descreveu as circunstâncias em que a discussão e o crime ocorreram, disse estar arrependido e que não tinha tido intenção de matar. Já segunda-feira , perante o juiz de Instrução Criminal do Tribunal de Guimarães, decidiu optar pelo silêncio. Fica a aguardar julgamento em prisão preventiva.



O juiz entende que, além do perigo de fuga e de perturbação da ordem pública, há também uma necessidade de defender o próprio homicida de eventuais retaliações. Decidiu, por isso, mandá-lo para a cadeia.



À saída do Tribunal de Guimarães, o advogado de Ricardo Dias explicou que o arguido terá oportunidade de explicar, em julgamento, tudo o que aconteceu.



"O meu cliente prestou declarações perante a Polícia Judiciária. Confessou o crime e descreveu as circunstâncias em que este ocorreu. Declarou não ser sua intenção matar e disse estar arrependido.



Esta terça-feira, não fazia sentido estar a repetir tudo. Terá oportunidade de falar em julgamento, esperando que, nessa altura, a verdade sobre todas as circunstâncias que antecederam o crime venha ao de cima", sublinhou o causídico Pedro Miguel Carvalho.



Ricardo Dias entregou-se no domingo no posto da GNR de Cabeceiras de Basto, sete horas depois de ter assassinado, com dois tiros na cabeça, Augusto Durães, de 34 anos.