Homem constituído arguido por ser suspeito de originar fogo em Celorico da Beira

Um homem de 49 anos foi constituído arguido por suspeita de incêndio florestal, com origem num grelhador, no concelho de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, anunciou esta segunda-feira a GNR.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, o suspeito foi constituído arguido, no domingo, através do Posto Territorial de Celorico da Beira.

"Na sequência de um alerta de incêndio, os militares da Guarda apuraram que o foco de incêndio teve origem num grelhador que, em combinação com as altas temperaturas que se faziam sentir na altura, deram origem à ignição dos combustíveis finos existentes no terreno, tendo consumido cerca de 0,001 hectares de mato", adiantou a GNR em comunicado enviado à agência Lusa.

A ação da GNR contou com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira.

O homem foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Celorico da Beira.