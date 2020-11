Homem dá facada em primo e foge do local

Um homem, de 34 anos, vai responder no Tribunal de Santarém por um crime de homicídio na forma tentada, depois de ter esfaqueado um primo numa rixa junto ao coreto de Minde, Alcanena. A discussão, ocorrida em abril de 2019, começou por envolver apenas a vítima e um irmão do agressor, que trocaram murros e pontapés por desavenças antigas.



O agressor, segundo a acusação, surgiu inesperadamente com uma arma branca e esfaqueou o primo no tórax. Deixando-o a sangrar no chão, fugiu do local com o irmão. O homem sobreviveu porque conseguiu arrastar-se até ao quartel dos Bombeiros de Minde. Entre a vítima e os primos há registo de agressões anteriores.



