Um homem, de 32 anos, com antecedentes criminais por tráfico de droga e ofensas à integridade graves, foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal por ter dado um tiro à queima-roupa no peito de um outro homem, de 33 anos, no Bairro do Jamaica, Seixal, deixando-o em risco de vida e com sequelas graves de saúde.





A agressão ocorreu pelas 02h00 de 1 de maio. Alcoolizados, os dois homens discutiram num café. A vítima saiu para a rua, mas foi perseguida. O agressor empunhou uma pistola, calibre 6.35 mm, e disparou um tiro no peito da vítima. A bala danificou vários órgãos do homem, alojando-se num rim. Após internamento, e intervenção cirúrgica, o alvo do ataque ficou com sequelas. O agressor, residente no concelho de Almada, foi preso na sexta-feira. Ficou em prisão preventiva.