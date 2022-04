Jovem de 25 anos com ferimentos graves após rebentamento de foguete

Um homem, de 25 anos, sofreu ferimentos graves, na mão esquerda, esta manhã de domingo, na sequência de um rebentamento de um foguete.Ao que tudo indica, a vítima estava a manusear o artefacto no momento da explosão, para assinalar a chegada do 'compasso' tradicional da celebração religiosa da Páscoa.O alerta foi dado, cerca das 11h30, para os bombeiros de Castelo de Paiva, para uma vítima de explosão, no lugar da Moita.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Castelo de Paiva, ao encontro de uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação. Nessa altura, a vítima será reavaliada e será decidido qual o hospital de destino.