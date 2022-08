Um homem de 26 anos morreu na sequência de um despiste, na manhã desta segunda-feira, na Estrada Nacional 13 em São Pedro da Torre, Valença.No local estiveram operacionais dos bombeiros, INEM e a VMER do Hospital de Viana do Castelo.Ao que oapurou no local, a vítima estava no exterior do veículo quando foi encontrada pelas equipas de socorro.O alerta para o acidente foi dado às 07h20.A vítima já seguia para o hospital de Braga quando entrou em paragem cardiorrespiratória, acabando por morrer.