Homem de 32 anos detido em Espanha por alegado furto em Mértola

Um homem, de 32 anos, foi detido pela GNR e pela Guardia Civil na localidade espanhola de Sanlúcar de Guadiana, na Andaluzia, por suspeitas de furto num café-restaurante em Mértola (Beja), revelou esta sexta-feira a força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR explicou que o suspeito foi detido na quinta-feira, através do Posto Territorial de Mértola, na sequência de um furto ocorrido no concelho alentejano, junto à fronteira com a região espanhola da Andaluzia.

A guarda indicou que recebeu uma denúncia sobre o furto num estabelecimento comercial no concelho de Mértola e deslocou militares para o local.

"Confirmámos que, efetivamente, o café-restaurante, situado num monte perto de Mértola, tinha sido arrombado e efetuámos o patrulhamento nas imediações", o que permitiu "detetar a viatura suspeita, com o condutor no interior", relatou à agência Lusa fonte da GNR.

Ao ser abordado pelos militares, o homem "encetou a fuga, de carro, e dirigiu-se a Espanha", pela fronteira junto à localidade alentejana de Pomorão.

A GNR seguiu-o e contactou a Guardia Civil, que, já no país vizinho, "fez as diligências necessárias para deter o suspeito", acrescentou a fonte.

Os militares apuraram ainda que, "durante a fuga", o homem, residente em Espanha, "tinha abandonado material furtado, nomeadamente tabaco", que foi apreendido pela Guardia Civil.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Beja e para a Guardia Civil.

"Esta ação materializa a excelente coordenação e cooperação entre a GNR e a Guardia Civil, as quais continuam a trabalhar conjuntamente no combate ao crime contra o património na região transfronteiriça", pode ler-se na nota enviada à agência Lusa.