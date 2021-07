Um homem de 34 anos foi identificado pelo Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Fundão, por incêndio florestal, no Fundão.



As autoridades apuraram que o indivíduo não tomou as devidas medidas de segurança enquanto operava uma máquina agrícola, dando origem a um foco de incêndio que consumiu cerca de 2 mil m2 de pasto.

O suspeito foi identificado, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Fundão.