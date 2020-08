Homem de 40 anos morre colhido por comboio em Leiria

Ricardo Silva, de 40 anos, seguia ao volante de uma carrinha de mercadorias quando, por razões ainda desconhecidas, atravessou a Linha do Oeste no momento em que se aproximava da passagem de nível o comboio (Caldas da Rainha-Coimbra), este sábado à tarde, em Gândara dos Olivais, Leiria.



A colisão foi fatal para o homem, que acabou projetado vários metros. "Ouvi o sinal sonoro e depois um estrondo. Fui a correr, vi uma nuvem de fumo e o corpo estava caído na linha", disse ao CM Felismina Oliveira, moradora. Ricardo Silva morava perto do local e deixa um filho menor.

Ver comentários