Comboio colide com carro e faz um morto em Leiria

No local estiveram 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas.







Uma colisão entre um comboio e um veículo ligeiro de mercadorias fez este sábado um morto em Gândara, Leiria.A vítima mortal é um homem. A Linha do Oeste encontrava-se cortada pelas 18h10.Segundo informações do CDOS de Leiria, a composição, que circulava com passageiros a bordo, acabou por descarrilar.Não há registo de feridos.O alerta foi dado pelas 17h30.