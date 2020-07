Um morto e 30 feridos em acidente com Alfa pendular na Linha do Norte em Soure

O comboio terá embatido contra uma

máquina de trabalho, um Veículo de Conservação de Catenária.

15h30 e na página da Proteção Civil é indicado um "abalroamento ferroviário".

Um acidente com um Alfa pendular na Linha do Norte em Soure, Coimbra, fez um morto e 30 feridos esta sexta-feira.A composição tinha 250 passageiros. Mais de 140 operacionais e 55 viaturas estão no local.Ao que oapurou, a ocorrência situa-se a 300 metros a norte da estação ferroviária de Soure, numa zona que se chama Matas.O alerta foi dado cerca das





Em atualização