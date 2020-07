Imagens de drone mostram dimensão do acidente com alfa pendular em Soure

Um acidente com um comboio alfa pendular fez esta sexta-feira dois mortos e 37 feridos na Linha do Norte, na zona de Soure.A composição, que circulava no sentido sul-norte, embateu numa dresina de manutenção de via.As imagens do drone damostram a dimensão do acidente, com o comboio paralisado na linha. São já várias as equipas de operacionais no local, que socorrem os feridos, entre eles sete em estado grave.No local estão 225 operacionais e 85 meios terrestres. As operações de socorro contaram ainda com a ajuda de dois meios aéreos.