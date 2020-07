Morre colhido por comboio em Santarém

A PSP está a investigar um atropelamento ferroviário que provocou esta sexta-feira um morto, ao quilómetro 75 da Linha do Norte, numa passagem de nível nos arredores de Santarém. A vítima é um homem com cerca de 60 anos, residente na cidade, que tinha o carro estacionado junto à passagem de nível.O corpo foi arrastado dezenas de metros por um comboio inter-regional que circulava no sentido Entroncamento – Santarém, pelas 09h41.A composição ficou parada no local durante uma hora e meia e a circulação ferroviária na Linha do Norte esteve interrompida durante várias horas.