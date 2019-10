Um carro foi abalroado por um comboio numa passagem de nível da linha ferroviária do Norte, em Alhandra, que se encontra interrompida nos dois sentidos.Segundo o que oconseguiu apurar, o alerta foi dado às 10h10.O condutor ia a atravessar a passagem de nível quando o carro, de marca Volkswagen Passat, teve uma avaria. No sentido Norte-Sul, o comboio colheu o carro e andou 700 metros a um quilómetro com a viatura à frente.O condutor conseguiu sair do carro e não há registo de feridos.Os Bombeiros de Alhandra encontram-se no local a tentar remover o veículo.