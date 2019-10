Carro arrastado por comboio em Vila Franca de Xira

Um comboio que circulava na Linha do Norte abalroou este sábado um automóvel numa passagem de nível em Alhandra, Vila Franca de Xira. A viatura, que tinha avariado momentos antes, foi arrastada à frente do comboio ao longo de um quilómetro.O condutor do carro, de marca Volkswagen Passat, tentava atravessar a passagem de nível da Iberol, quando a viatura se avariou em cima dos carris, pelas 10h00. Apesar das tentativas, o proprietário não o conseguiu remover daquele local e foi obrigado a sair face à aproximação de um comboio.Ao que oapurou, foram emitidos avisos luminosos e sonoros para informar o maquinista da presença de uma viatura nos carris. No entanto, o condutor do comboio que seguia no sentido norte-sul, na linha do Norte, não conseguiu evitar o forte embate. A travagem da composição arrastou o Volkswagen Passat ao longo de um quilómetro, até se imobilizar.O condutor do automóvel, que tinha saído da viatura antes da chegada do comboio, escapou ileso. De imediato foi destacado para o local um dispositivo de socorro constituído por dez operacionais e quatro viaturas dos bombeiros de Alhandra, PSP, e Refer.A circulação de comboios na Linha do Norte esteve cortada nos dois sentidos. Alguns comboios circularam numa linha paralela e em sentidos alternados. Os trabalhos de remoção do carro da via férrea só terminaram pelas 13h35, hora a que a circulação foi restabelecida.