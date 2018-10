Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 21 anos colhido por comboio em Portimão

Maquinista terá visto o jovem a falar ao telemóvel e não conseguiu evitar a colisão.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

Um jovem de 21 anos morreu, esta segunda-feira de manhã, depois de ter sido colhido por um comboio ao atravessar a linha férrea em Portimão. Este é o segundo caso no mesmo local no espaço de dois anos.



O acidente ocorreu pelas 10h20, junto ao viaduto da avenida V6, na zona da Boavista, um local onde muita gente atravessa a linha férrea apesar de não existir nenhuma passagem de nível para peões ou automóveis.



As equipas de socorro dos Bombeiros de Portimão e do INEM foram acionados para socorrer Ricardo Rijo da Costa, mas já nada conseguiram fazer para o salvar. O óbito do jovem foi declarado no local.



O comboio tinha saído da estação de Portimão e seguia em direção da cidade de Lagos. O maquinista, ao que o CM apurou, terá confirmado às autoridades que o jovem estava a falar ao telemóvel e não se terá apercebido da aproximação da composição.



A PSP esteve no local e foi também chamada a equipa da Polícia Judiciária para apurar as causas do acidente.



O atropelamento obrigou ao corte temporário da linha ferroviária, cuja circulação foi restabelecida pouco depois da recolha do corpo.



PORMENORES

Segundo caso

Este é segundo caso no mesmo local. Em setembro de 2016, uma rapariga de 20 anos foi também colhida mortalmente.



Visibilidade

O local onde ocorreu o acidente fica localizado junto a habitações e tem pouca visibilidade para quem atravessa.



Vedação

A linha férrea atravessa a cidade de Portimão e não tem nenhuma vedação para travar a passagem de pessoas.