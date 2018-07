Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso morre atropelado por comboio na Moita

Acidente aconteceu quando homem estava a atravessar a ferrovia.

Um idoso, de 87 anos, foi esta terça-feira colhido por uma composição de manutenção enquanto atravessava a linha férrea da Baixa da Banheira, na Moita. O alerta para atropelamento ferroviário foi dado pelas 10h50.



O idoso, que era visto diariamente a passear de bicicleta pela zona circundante à estação de comboios, tentava atravessar, a pé, a linha do comboio quando foi surpreendido pela composição, que não conseguiu evitar o embate.



A circulação de comboios no sentido Barreiro-Setúbal esteve interrompida mais de um hora, tendo sido reposta já depois das 13h00.



O óbito foi declarado no local.