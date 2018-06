Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido após agredir agente da PSP na Moita

Suspeito vai ser presente a tribunal para a aplicação de eventuais medidas de coação.

Por Lusa | 22:46

A PSP anunciou esta terça-feira a detenção de um homem, de 49 anos, no Vale da Amoreira, concelho da Moita, por agressão a um agente policial, que necessitou de receber tratamento hospitalar.



"Após informação de agressões familiares em que uma mãe foi vítima do seu filho, o suspeito reagiu com violência à presença policial, tendo inclusive agredido um dos agentes que necessitou de tratamento hospitalar", refere a PSP.



O caso ocorreu no Vale da Amoreira, concelho da Moita, com o homem a ser detido por resistência e coação sobre elemento policial.



O homem vai agora ser presente a tribunal para a aplicação de eventuais medidas de coação.