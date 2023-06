Homem de 43 anos esfaqueado na Feira após desavença

Um homem, de 43 anos, sofreu ferimentos graves depois de ter sido esfaqueado, esta sexta-feira, à noite, por um agressor, na sequência de uma desavença, na rua António Sampaio Maia, em Santa Maria da Feira. Ao que tudo indica, a agressão terá tido origem numa discussão por causa de tráfico de estupefacientes.O suspeito, de 23 anos, foi detido, pela GNR da Feira, pela suspeita do crime de tentativa de homicídio.O alerta foi dado, cerca das 23h30, para os bombeiros da Feira, para uma agressão, em São João de Ver. A vítima sofreu ferimentos num pulmão. Depois de estabilizado, foi levado para o hospital da Feira.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira também foi mobilizada.A GNR apreendeu, também, a faca que terá sido usada na agressão e 425 euros. O suspeito foi entregue à Polícia Judiciária do Porto e deverá ser presente, durante este sábado, a um juiz de instrução criminal do tribunal da Feira para conhecer as medidas de coação.