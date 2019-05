Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 45 anos detido com mais de mil doses de haxixe dentro do carro em Soure

Suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.

18:07

A GNR de Montemor-o-Velho deteve um homem de 45 anos, no concelho de Soure, por suspeita de tráfico de estupefacientes e apreendeu no interior do veículo do suspeito 1.252 doses de haxixe, anunciou esta segunda-feira aquela força policial.



Em comunicado, o Comando Territorial de Coimbra da GNR explica que a detenção do homem ocorreu no domingo, durante uma ação de fiscalização rodoviária em Soure, distrito de Coimbra.



"No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares ao abordarem uma das viaturas notaram um forte cheiro a haxixe proveniente do seu interior, verificando que o condutor transportava consigo 1.252 doses de haxixe, levando à sua detenção", lê-se na nota.



No seguimento das diligências efetuadas, os militares efetuaram uma busca domiciliária à residência do suspeito, onde apreenderam ainda 6.900 euros em numerário, uma balança de precisão, 680 maços de tabaco de diversas marcas cuja proveniência é desconhecida, dois telemóveis, um computador portátil, diversas bombetas pirotécnicas, um cutelo e uma faca com resíduos de haxixe na lâmina e um veículo.



Segundo a GNR, o homem ficou detido e vai ser presente para primeiro interrogatório, ao Tribunal Judicial de Soure, na terça-feira.



Nesta ação estiveram ainda envolvidos militares do Núcleo de Investigação Criminal do Posto Territorial de Soure e do Posto Territorial de Paião.