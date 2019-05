Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agente da PSP levado de urgência para o hospital após agressões durante cortejo académico em Coimbra

Duas raparigas de 17 anos também foram detidas por furtos.

Por Lusa | 18:02

O Comando Distrital da PSP de Coimbra deteve duas pessoas por ameaças, injúrias e agressões a agentes de autoridade durante os festejos académicos de domingo, foi esta segunda-feira anunciado.



A PSP refere, em comunicado esta segunda-feira divulgado, que as detenções foram realizadas no domingo, no decurso dos festejos académicos da cidade de Coimbra.



Segundo a nota, pelas 18h50, na rua Guerra Junqueiro, foi detido um homem de 25 anos, após ter exigido a um agente da PSP "que as grades ali colocadas para vedar o trânsito fossem retiradas no sentido de permitir a sua passagem".



"Atendendo ao evento e à necessidade, por motivos operacionais, da manutenção das grades naquele local, foi o elemento policial ameaçado pelo sujeito e alvo de intimidação através da captura de fotografias e filmagens com o seu telemóvel, levando a uma intervenção policial", acrescenta a fonte.



Ainda de acordo com a PSP, no decorrer da intervenção policial o suspeito "manietou o agente pelo pescoço, atirou-o ao chão, provocando-lhe ferimentos que obrigaram o seu transporte, de urgência, ao hospital, para tratamento médico e onde permanece em observações".



A outra situação ocorreu pelas 19:30, na avenida de Conímbriga, onde foi criado um perímetro de segurança, "com a missão de por cobro a desacatos que ali estariam a ocorrer e para proteção dos polícias que já estavam no local".



A PSP explica que, "desagradados" com a operação policial, "os intervenientes no desacato começaram a injuriar e [a] ameaçar os agentes, sendo arremessados objetos à viatura policial".



No decorrer da atuação policial, um homem de 21 anos agarrou e agrediu um dos agentes policiais, sendo manietado e posteriormente detido.



O Comando Distrital da PSP de Coimbra adianta ainda que no domingo, por volta das 20h30, deteve duas raparigas de 17 anos por furtos num estabelecimento comercial na zona de Santa Clara.



De acordo com o comunicado, as detidas "foram vistas a colocar vários artigos de bijuteria" num saco, tendo-se ausentado do local sem procederem ao pagamento, após o que foram intercetadas.



As duas jovens foram constituídas arguidas e sujeitas a termo de identidade e residência.



Também no domingo, na Figueira da Foz, a PSP deteve dois homens, um de 49 anos, por conduzir um ciclomotor sem habilitação legal para o efeito, e outro de 51 anos, que apresentava uma taxa de álcool no sangue de 2,03 gramas/litro.