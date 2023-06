Homem de 47 anos morre em despiste de motociclo em Beja

Um homem de 47 anos morreu este sábado na sequência do despiste de um motociclo, no caminho municipal 1.198, em Várzea das Andorinhas, no concelho de Almodôvar (Beja), revelaram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo disse à agência Lusa que, na sequência do despiste, um homem, de 39 anos, sofreu também ferimentos graves, tendo sido transportado para o hospital de Beja.

A mesma fonte indicou que o alerta para o acidente foi dado pelas 2h03.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 21 operacionais, auxiliados por nove viaturas, entre as quais a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja e a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde.