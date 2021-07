Homem de 52 anos morre afogado no rio Douro no Pinhão

Um homem, de 52 anos, morreu esta segunda-feira à tarde, no rio Douro, no Pinhão, concelho de Alijó.



Segundo apurou o CM, quando o alerta chegou aos bombeiros do Pinhão, ainda foi acionada a equipa de mergulhadores dos bombeiros de Peso da Régua, que foram entretanto desmobilizados porque a vítima já estava na margem do rio e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Vila Real declarou o óbito.

O local onde o corpo foi encontrado não é uma zona de lazer e as autoridades investigam se a morte aconteceu por acidente ou se foi suicídio.