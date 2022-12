Homem de 54 anos com queimaduras graves após cair na lareira de casa

Um homem de 54 anos caiu na lareira da casa onde reside com a mãe, na freguesia de Arnoia, Celorico de Basto, e sofreu queimaduras graves.

Socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Celorico, o homem foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.

Ao que apuramos junto dos bombeiros locais, o homem terá sofrido um ataque de epilepsia, quando se encontrava perto da lareira, acabando por cair sobre as chamas e as brasas. Sofreu queimaduras de terceiro grau no rosto, no peito e nos braços e encontra-se em estado considerado grave.

A mãe também sofreu algumas queimaduras, quando tentou socorrer o filho, antes da chegada do socorro.

No local, para além dos bombeiros locais, estiveram a SIV de Amarante e a VMER do Vale do Sousa.