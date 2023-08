Homem de 60 anos morre em capotamento de trator em Almeirim

Um homem de 60 anos morreu esta sexta-feira na sequência do capotamento de um trator em Foros de Benfica, concelho de Almeirim, distrito de Santarém, adiantaram à Lusa fonte da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo referiu que o acidente, cujo alerta foi dado pelas 18h55, resultou do capotamento de um trator fora de estrada.

O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira, acrescentou.

O Comando Territorial da GNR de Santarém adiantou à Lusa que a vítima mortal é um homem, de 60 anos, e que o acidente ocorreu numa propriedade privada.

No local estiveram também os bombeiros de Almeirim, num total de 20 operacionais apoiados por sete viaturas.