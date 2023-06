Uma mulher com cerca de 30 anos morreu, na manhã desta segunda-feira, colhida por um comboio no apeadeiro de Vila Nova da Rainha, concelho da Azambuja.

De acordo com o Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo, da Proteção Civil, o alerta foi dado às 9h44 e o óbito foi declarado no local.

Foram mobilizados 18 operacionais dos Bombeiros da Azambuja, Viatura Médica de Emergência e Reanimação do hospital de Vila Franca de Xira e GNR.