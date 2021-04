Homem de 61 anos morre em despiste de automóvel em Santiago do Cacém

Um homem de 61 anos morreu esta sexta-feira na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Nacional 121, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o óbito do homem, que era o único ocupante do veículo ligeiro de passageiros, foi declarado no local.

A fonte da GNR adiantou que o acidente ocorreu junto a uma ponte da ribeira de Corona, perto de Ermidas-Sado.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta para o acidente foi dado às 16h59, tendo sido mobilizados para o local bombeiros e veículos da corporação de Santiago do Cacém, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Litoral Alentejano, além da GNR, num total de 10 elementos, apoiados por cinco viaturas.