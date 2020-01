Homem de 63 anos desaparecido há cinco dias em Guimarães

Fernando Conde não é visto desde a passada quarta-feira, ao final do dia. A família comunicou na quinta-feira o desaparecimento às autoridades e desespera por notícias.O homem, de 63 anos, saiu da sua casa, em Creixomil, Guimarães, ao volante do seu Volvo C30, preto, e deslocou-se para a vila das Caldas das Taipas, onde foi visitar um amigo. E foi nesta visita ao amigo que Fernando foi visto pela última vez.A família informou a GNR de Guimarães, assim como os bombeiros, que o desaparecido vestia calças cinzentas e envergava uma parka da mesma cor.As autoridades estão a investigar, mas não avançaram ainda com buscas no terreno, uma vez que não há informação do local concreto onde Fernando Conde desapareceu.