Um homem de 63 anos morreu ao início da manhã desta segunda-feira colhido por um comboio, na zona de Chalé das Canas, em Faro.O óbito foi declarado no local por elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). A linha do Algarve encontra-se interrompida entre Faro e Olhão.O alerta foi dado às 7h30. Acudiram 13 operacionais, com 5 veículos, dos Bombeiros Sapadores de Faro, INEM, PSP e Infraestruturas de Portugal.As circunstâncias do atropelamento estão agora a ser apuradas pelas autoridades.