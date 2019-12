Homem de 69 anos morre após capotamento de trator em Foz Côa

Um homem de 69 anos morreu esta sexta-feira na sequência do capotamento de um trator agrícola, na estrada que liga a aldeia de Mós a Foz Côa, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da GNR e do CDOS da Guarda."O homem circulava com veículo agrícola na estrada municipal, que liga Mós à sede de concelho [Vila Nova de Foz Côa] quando, por razões desconhecidas, a máquina agrícola capotou", indicou à Lusa a mesma fonte.O alerta foi dado às 18h31.O condutor do veículo ainda foi assistido no local, pelas equipas de socorro, acabando por falecer.Nas operações de socorro, estiveram envolvidos 16 elementos dos bombeiros, apoiado por seis viaturas e uma equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).A GNR tomou conta da ocorrência.