Um homem de 71 anos morreu este sábado após um acidente com um motocultivador em Janardo, concelho de Leiria.A vítima estava a trabalhar num terreno agrícola quando as lâminas da máquina agrícola se prenderam nas calças, provocando-lhe ferimentos e hemorragias graves, referiu fonte da PSP.O alerta para o acidente chegou às autoridades às 14h05.Uma equipa do INEM ainda fez manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.