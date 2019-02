Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 77 anos que "sofre de Alzheimer" desaparecido em Seia

Filha informou as autoridades do desaparecimento do pai, em São Romão.

Por Lusa | 19:57

Bombeiros e GNR estão a procurar um homem de 77 anos que foi esta quarta-feira dado como desaparecido em São Romão, Seia, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.



O alerta para o desaparecimento do homem, "que sofre de Alzheimer", foi dado pelas 18h00, segundo o CDOS.



A fonte referiu que foi uma filha que informou as autoridades que o pai "não é visto desde as 14h00" desta.



Participam nas buscas 22 homens e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de São e Romão e da GNR.