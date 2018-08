Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem desalojado em fogo que destrói casa

Morador, com cerca de 30 anos, foi retirado da habitação sem sofrer ferimentos.

Um incêndio destruiu esta segunda-feira uma casa e deixou uma pessoa desalojada, na localidade de Rios Frios, em Coimbra. O alerta foi dado pelas 03h30.



Quando os Bombeiros Sapadores de Coimbra saíram para a ocorrência pensaram tratar-se de um incêndio em mato. Porém, à chegada, encontraram a habitação, de construção antiga, tomada pelas chamas.



Lá dentro ainda estava o morador, com cerca de 30 anos, que foi retirado sem sofrer ferimentos. "Depois a preocupação foi não deixar alastrar as chamas às casas vizinhas, o que aconteceu com sucesso", esclareceu João Paiva, subchefe dos sapadores.



No local estiveram também os bombeiros voluntários de Coimbra e voluntários de Brasfemes, a GNR e a PJ que está a investigar o caso.