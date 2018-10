Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem desaparece em praia do Porto enquanto passeia cão

No local encontram-se meios da Polícia Marítima a efetuar buscas.

15:24

Um homem desapareceu esta terça-feira na praia de Castelo do Queijo, no Porto. Ao que o Correio da Manhã apurou, o homem passeava o cão quando mergulhou na água e não terá voltado a aparecer.



O animal conseguiu fugir. No local encontram-se meios da Polícia Marítima, mergulhadores dos Sapadores do Porto e Bombeiros de Leixões a efetuar buscas.



O alerta por volta das 13h00.