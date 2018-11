Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem desaparecido em Chaves estava morto

Corpo foi encontrado por um caçador numa zona de difícil acesso.

01:31

O homem de 58 anos que estava desaparecido há uma semana em São Vicente da Raia, Chaves, foi este domingo encontrado morto por um caçador numa zona de difícil acesso, seminu e com as botas ao lado.



José Manuel dos Anjos tinha problemas de saúde e estava a ser procurado pelas autoridades.



A Polícia Judiciária foi chamada ao local e, "apesar de não haver dados que levem a suspeitar tratar-se de um crime, serão efetuadas diligências no sentido de apurar a causa da morte", disse ontem ao Correio da Manhã o major Lima, da GNR de Vila Real.