GNR e bombeiros procuram homem desaparecido em Chaves

Buscas concentram-se nas imediações da aldeia.

11:00

Militares da GNR e bombeiros estão esta terça-feira a proceder a buscas por um homem de 55 anos, cujo alerta para o desaparecimento foi dado na segunda-feira, em São Vicente da Raia, no concelho de Chaves.



Fonte da GNR disse esta terça-feira à agência Lusa que foram mobilizadas para o terreno duas equipas cinotécnicas, compostas com militares e cães de busca, que contam com o apoio dos bombeiros Flavienses.



Segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), no local estão nove operacionais e três viaturas, entre elementos da Guarda Nacional Republicana e dos bombeiros.



As buscas concentram-se nas imediações da aldeia.



O alerta para o desaparecimento foi dado por familiares e o homem terá sido visto pela última vez em São Vicente da Raia, por volta das 18:00 de sábado.